Best & Worst Beauty Looks: ce machiaje si coafuri au purtat vedetele la Premiile SAG

Screen Actors Guild Awards sau, pe scurt, SAG Awards si-a desemnat castigatorii aseara, iar noi am fost cu ochii pe tot ce a miscat, de la aparitiile de pe covorul rosu, la machiaj, coafura, castigatori si reactii. Bineinteles ca noi, beauty editorii, am analizat indeaproape fiecare machiaj si coafura, pentru a desemna topul Best & Worst Beauty Looks.

A fost o seara incendiara si un show de vazut! Cum Premiile Oscar se apropie, vedetele parca s-au antrenat aseara pentru cea mai mare festivitate din lumea filmului, aducand pe covorul rosu diversitate.

Best & Worst Beauty Looks: de la tenul mat, la rujul grena

Vedetele prezente aseara la SAG Awards au optat pentru machiaje foarte diferite, asa ca am putut vedea de toate: nude makeup, rujuri inchise, glitter, par creponat, culori tari (de exemplu, rujul portocaliul, o piesa cheie in tendintele de primavara-vara), retro beauty, farduri mate, etc…

Sunt cateva lucruri pe care le-am admirat aseara, cum ar fi eleganta lui Meryl Streep, naturaletea lui Michelle Williams, originalitatea lui Janelle Monae si sarmul lui Michelle Dockery. Ele au fost in topul nostru, inca de la prima analiza a covorului rosu.

Insa ne-am delectat si cu actritele care au decis sa puna in joc accente noi cromatice, conform celor mai actuale tendinte beauty, cum ar fi: rujul grena purtat de Evan Rachel Wood, tusul de inspiratie retro a lui Natalia Dyer sau nuantele maro mate, vazute pe pleoapele lui Natalie Portman.

FOTO: Image.net