7 moduri prin care iti poti intari unghiile in 30 de zile

In fiecare dimineata: foloseste un ser de crestere

Este bogat in biotina (ajuta la intarirea unghiilor moi in timp ce iti mentine cuticulele sanatoase). Pune o picatura pe unghie – cu oja sau fara – si maseaza o data pe zi.

In fiecare dupa-amiaza: aplica ulei pentru cuticule

Cuticulele sunt acolo pentru un motiv: sa-ti protejeze unghiile si sa previna infectiile – de aceea este important sa le mentii sanatoase. Pastreaza o sticluta de ulei pe birou pentru a-ti reaminti sa-l folosesti.

In fiecare seara: foloseste lotiune

Alege o substanta mai groasa si aplic-o pe cuticule si pe unghii, de asemenea. Unghiile uscate se exfoliaza si devin fragile, pe cand cele hidratate raman stralucitoare si netede.

La fiecare cateva zile: foloseste un intaritor de unghii

Foloseste un intaritor de unghii pentru a le oferi proteine si ingrediente care le hraneste si le face mai puternice.

In fiecare weekend: da-le o forma rotunda sau ovala

Varfurile patrate sau ascutite au sanse mai mari sa se agate de lucruri si sa se rupa. Varfurile curbate, usor rotunde sunt o varianta mai sigura (ca un bonus, iti arata unghiile mai lungi).

Mereu: poarta manusi cand faci treaba

Expunerea constanta la apa si detergentii duri (precum cel de vase) poate fi daunator. Din fericire, poti repara acest lucru printr-un mod simplu: poarta o pereche de manusi si aplica mereu crema de maini dupa ce le dai jos.

Nu uita: foloseste o substanta de indepartare a ojei care hidrateaza

Alege o substanta care nu contine acetona. Cu atat mai bine daca aceasta contine uleiuri care hidrateaza unghia. Desi e posibil sa te chinui putin sa indepartezi oja, este mult mai bine pentru unghiile tale, deoarece chimicalele nu sunt atat de dure.

Intre timp: foloseste o oja neutra

Cand unghiile incep sa creasca, foloseste o culoare cremoasa, opaca, similara culorii pielii tale (sau o nuanta mai deschisa). Iti va face unghiile sa para mai lungi in aceasta perioada de tranzitie. Mai tarziu, vei fi pregatita pentru nuante mai aprinse.

Text: Denisa Coman

Foto: Imaxtree