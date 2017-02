6 greseli pe care le faci cand folosesti mascara

Din produsele cosmetice pe care le folosesti, mascara nu lipseste niciodata. Asta te face sa crezi, probabil, ca ai aflat tot ce se putea despre acest produs, stii toate tipurile si cum sa il aplici. Cu toate acestea, exista cateva greseli pe care le faci cand folosesti mascara, iar acestea fac ca machiajul tau sa nu fie mereu perfect. Descopera care sunt cele mai intalnite greseli facute de femei:

1. Iei prea mult produs pe perie

Atunci cand invarti peria in tub pentru a lua produs, s-ar putea sa exagerezi. Desigur, iti dai seama de asta si o sterge de marginea ambalajului, insa in felul acesta nu vei reusi decat sa creezi o bariera de produs, impiedicand inchiderea corecta a capacului. Asta duce la uscarea mascarei si, evident, aruncarea ei chiar inainte de termen.

2. Lasi sa intre aerul in tub

Atunci cand bagi periuta de prea multe ori in tub, in incercarea de a aduna mai mult produs, automat introduci mai mult aer. Asta inseamna, asa cum ai ghicit deja, ca se va usca mai repede produsul. Atunci cand folosesti mascara incearca sa fii mai atenta, roteste peria in interior pentru a aduna mai mult produs. Daca vei proceda altfel, risti sa usuci pigmentul si la aplicare sa arate inestetic pe gene.

3. Nu aplici mascara pe ambele parti

Daca vrei sa ai o privire patrunzatoare si seducatoare, aplica produs pe ambele parti, nu doar pe cea inferioara. Incepe cu un trat pe partea superioara si apoi, pentru a le ridica, aplica mascara cum faci de obicei. Totodata, nu uita sa aplici in zig-zag pentru mai mult volum.

4. O aplici in graba

Fii mai atenta atunci cand aplici mascara. Fa asta mai incet, ai nevoie de doar 10 secunde in plus pentru ca genele tale sa arate mai bine. Pentru a oferi mai mult volum, tine periuta la baza genelor putin mai mult decat ai face-o de obicei.

5. Folosesti o mascara veche

Fii foarte atenta atunci cand folosesti produse de infrumusetare, in special cele care intra in contact cu zona ochilor. Mascara trebuie schimbata la 6 luni de la deschidere, altfel risti sa provoci infectii. In plus, vei observa ca aceasta nu-si pastreaza proprietatile si nu va avea acelasi aspect pe gene.

6. Folosesti un singur tip de mascara

Daca iti doresti mai gene mai lungi, cu mai mult volum, ar trebui sa folosesti tipuri diferite de mascara. Nu, nu trebuie sa aplici cinci straturi de mascara diferite, ci doar sa amesteci doua formule. De exemplu, alege pentru primul strat o mascara pentru volum si pentru al doilea, un tip pentru curbare. Vei observa diferente!

Foto: Imaxtree