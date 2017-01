5 produse de infrumusetare pe care ar trebui sa le depozitezi in frigider

Probabil te-ai obisnuit ca in bucatarie sa ai doar produse alimentare. Ei bine, exista cateva produse de infrumusetare pe care ar trebui sa le depozitezi in frigider. Da, langa legume si fructe sau oriunde vei gasi spatiu. Aceasta este o solutie foarte buna daca vrei ca proprietatile lor sa fie pastrate mai bine, in special cand vine vorba de creme (mai ales in timpul verii).

1. Masti de fata

Daca vrei sa ai o experienta si mai placuta atunci cand iti aplici o masca de fata, incearca sa o lasi la frigider. Temperaturile scazute te vor ajuta, mai ales daca ai ochii umflati si, in plus, senzatia de racorire a tenului te va relaxa si iti va placea cu siguranta.

Citeste si:

10 trucuri inteligente pentru organizarea produselor cosmetice

2. Crema de ochi

La fel ca in cazul mastilor, si crema de ochi va fi mai eficienta daca o vei lasa la temperaturi mai scazute. In felul acesta va ajuta la circulatia sangelui in zona cearcanelor si acel aspect neplacut de ochi umflati va disparea. Totodata, privirea ta va parea mai luminoasa, asadar acest truc iti va fi cu siguranta de ajutor dupa o seara in care ai petrecut prea mult.

3. Lacul de unghii

Lacul de unghii este unul dintre cele 5 produse de infrumusetare pe care ar trebui sa le depozitezi la frigider. Probabil nu ai suficient spatiu astfel incat sa iti organizezi toate lacurile de unghii dupa nuante, insa tot este bine sa le pastrezi la temperaturi joase. In felul acesta vei evita ingrosarea lichidului si astfel o vei pastra mai mult timp. Toate ne dorim sa ne pastram culorile preferate cat mai mult timp, nu?

4. Parfumul

Niciodata sa nu iti lasi parfumul in lumina si caldura. Aceste doua elemente vor distruge ingredientele, iar parfumul nu va semana deloc cu ceea ce iti aminteai. Pentru a evita acest lucru, pune sticlutele in frigider, mai ales in timpul verii.

Citeste si:

Produsele de beauty si strictul necesar

5. Retinolul si Vitamina C

In privinta acestor ingrediente trebuie sa fii foarte atenta. Daca le vei depozita in conditii nepotrivite (caldura, lumina puternica), risti sa schimbi structura lor chimica, iar ele nu vor avea acelasi efect. Daca tii la serumurile tale care fac minuni, nu le lasa langa geam sau surse de caldura. Cel mai bine este sa le lasi la frigider pentru a te asigura ca isi vor pastra proprietatile.

Foto: Imaxtree