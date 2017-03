5 idei de beauty coreene care vor domina 2017

Ce e grozav la produsele coreene e ca acestea combina acel factor de entuziasm (moduri noi de aplicare, de dozare, de personalizare etc) pentru a ne starni interesul, cu inovatii solide. Rezultatul? Ne indragostim de ideile lor si ne intoarcem mereu catre Coreea atunci cand avem nevoie de inspiratie (iar la aceasta afirmatie poate sa subscrie atat America cat si Europa) pentru ca inventiile lor chiar isi tin promisiunile. Deci, care sunt produsele de inspiratie coreeana pe care le vom adora anul acesta?

Aqua peeling

Desi momentan acest tip de procedura e disponibil doar in saloane, iar produsele ce folosesc aceste principii nu sunt inca populare, viitorul (apropiat) al exfolierii chimice se bazeaza pe apa! Astfel, pielea este curatata de celule moarte si de impuritati si in acelasi timp primeste o doza importanta de hidratare, fiind ideala atat pentru tipurile uscate de ten cat si celor acneice. Produsele sunt ca un cotonel demachiant pre-imbibat cu substante ce au proprietati exfoliante si hidratante. Fetele care au experimentat deja beneficiile acestui gen de produse sustin ca a doua zi dupa folosire, acest peeling le ofera stralucire si sanatate tenului.

Creme cu efect de filtru

Ne-am obisnuit atat de mult cu filtrele pe care ni le pun la dispozitie retelele sociale, incat ne-a devenit foarte greu sa ne privim in oglinda. In general, coreenii iubesc tehnologia, deci probable au fost in asentiment cu noi atunci cand au creeat creme (pe baza de extracte si pudra din perle) cu efect de blur, care incetoseaza suprafata tenului uniformizand umbrele, imperfectiunile, cosurile si alte probleme ale pielii. Desi am vazut cateva lansari de beauty care au efect de blur, probabil acesta este anul in care vom intelege in sfarsit de ce viata poate fi mai frumoasa alaturi de aceste produse.

Buzele ombre

Iata un trend care parcurge un traseu atipic: a plecat din Europa si a fost adoptat si in Coreea datorita serialului Descendants of the Sun si respectiv de actrita personajului principal, Song Hye-Kyo, care poarta un ruj in doua culori. Serialele au o mare influenta in Coreea… De exemplu, daca o actrita foloseste un produs intr-un episod, acesta devine atat de popular incat e sold out a doua zi. Se pare ca acest lucru s-a intamplat si cu rujul care iti ofera doua nuante dintr-o singura aplicare, iar cifrele de vanzari din Coreea il vor aduce si pe continentul nostru si il vor repozitiona printre optiunile noastre… poate chiar in portfardul nostru.

Demachiantele sub forma de stick

Dupa succesul nebun de care s-au bucurat apele micelare, oamenii au inceput sa-si dea seama de importanta mentinerii integritatii filmului hidro-lipidic al pielii si de ce se intampla cu el si cu productia de sebum (respectiv, e stimulata) atunci cand se foloseste un produs cu proprietati degresante in timpul demachierii. Demachiantele sub forma de stick contin o combinatie de extract de trandafir fermentat, ceai verde, ulei de seminte si de cocos. Cu ajutorul acestor ingrediente de provenienta naturala, tenul e demachiat fara sa-ti lase senzatia de piele uscata, degresata. In plus, forma de prezentare e absolut inedita!

Conturarea mandibulei

În cultura noastra, conturarea puternica a pometilor a fost hot, apoi a intrat in normalitate, iar acum nu mai mira pe nimeni. Insa in Coreea, femeile isi contureaza o cu totul alta trasatura, si anume mandibula. Ele prefera sa foloseasca efecte de umbra pentru a creea iluzia unei barbii sculptate si a unui gat gratios, lucruri care fac fata sa para mai slaba si mai definita.

