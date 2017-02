De multe ori, se intampla sa intram in pana de idei exact cand nu trebuie, asa ca am selectat de pe podiumurile sezonului 10 look-uri diferite, pentru a avea la indemana cateva idei de machiaj, in caz ca iesim, de Valentine’s Day!

Un lucru e clar: nu trebuie sa intimidezi printr-un machiaj incarcat sau prea sofisticat! Nici daca ai merge la opera, imaginandu-ne o seara romantica clasica, in doi, nu trebuie sa iti incarci fata cu de toate. Dimpotriva, naturaletea e de preferat, oricand!

Iar daca ne gandim ca Valentine’s Day pica intr-o zi de marti, probabil ca nu vei sfarsi seara in vreun club, ca sa porti un machiaj nebun. Nu? Bineinteles, asta nu inseamna ca nu poti avea un machiaj sexy, doar ca puncteaza strategic, adica cu masura si cu tact.

Idei de machiaj: sexy, dar abordabila

Din trucurile pe care le-am invatat (si testat!) pana acum, iti pot spune ca rujul rosu este o idee buna doar daca esti intr-o relatie de durata si iesiti seara la masa, in doi. Pentru o prima intalnire, rujul rosu poate speria putin partenerul!

Coafura joaca un rol foarte important in tot ansamblul, asa ca aranjeaza-ti parul!

Ochii conturati sunt mereu o idee buna! Nota: nu exagera, totusi, cu un smokey-eyes de club. Sincer iti spun, ochii de panda nu sunt sexy!

Mai bine mai putin machiaj, decat prea mult!

Nu exagera cu tuse dramatice, de genul contouring.

Daca nu stii cum sa te aranjezi si nici nu ai timp suficient, adopta un look simplu – nu dai gres!

FOTO: IMAXTREE