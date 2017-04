Zodiile care demonstreaza ca opusele NU se atrag

E interesant atunci cand doua personalitati opuse reusesc sa creeze o relatie amoroasa sau de prietenie si, in ciuda diferentelor masive, se inteleg de minune. Dar, ce se intampla atunci cand nu avem acest noroc? In general, apreciem diferentele dintre oameni, pentru ca suntem unici, dar sunt momente cand opusele nu se atrag, ci din contra, se enerveaza foarte tare, unul pe altul.

Aceste diferente se pot resimti puternic, mai ales intr-o relatie amoroasa. Ce te faci atunci cand tu adori sushi, insa partenerul tau il detesta complet? Sau cand lui ii place fotbalul, iar tu nu esti deloc genul atletic?

Iata care este opusul fiecarei zodii si care este dinamica relatiei lor.

Berbec

Zodia opusa Berbecului este Racul. Pe cand berbecii sunt dinamici si agitati, racii sunt mai linistiti si rabdatori. Chiar daca aceasta nu e una dintre cele mai rele combinatii, ambele zodii vor ajunge in punctul in care se vor satura unul de celalalt. Berbecii isi vor pierde rabdarea cu racii si ii vor gasi inceti in comportament. Femeia berbec va gasi frustrant faptul ca trebuie sa faca totul pentru rac. Din pacate, ea are nevoie de cineva care poate tine pasul cu ea.

Taur

Opusul zodiei Taur, o femeie puternica si orgolioasa, este un barbat timid, in zodia Pesti. La prima vedere, cei doi par total nepotriviti, luand in considerare faptul ca femeia taur l-ar putea considera tacut sau prea sensibil. Dar, cu timpul, ea va realiza ca ii place compania relaxata a lui. Barbatul pesti va reusi sa-i ofere stabilitatea emotionala, chiar daca ea o prioritizeaza pe cea financiara.

Gemeni

Gemenii au ca zodie opusa barbatii Scorpioni. Cu toate ca sunt zodii opuse, gemenii si scorpionii au in comun dorinta de a invata lucruri noi, insa au abordari diferite. Femeia gemeni este deschisa la idei, pe cand barbatul scorpion este foarte critic cu sine si cu cei din jur. Ea va fi, uneori, enervata de atitudinea aroganta a scorpionului, insa va reusi sa treaca cu vederea aceste lucruri.

Rac

Opusul Racului este Berbecul. Femeia rac este sensibila, uneori nesigura si trece prin multe schimbari de stari. Barbatului berbec nu ii sta in fire sa fie foarte rabdator cu oamenii sau sa inteleaga, pe deplin, aceste trasaturi. Femeia rac va simti ca el nu este potrivit pentru ea, ca nu o intelege si va deveni total impotriva caracterului sau. Aceasta combinatie este, de multe ori, destinata esecului din cauza diferentelor foarte mari de personalitate.

Leu

Privind din exterior, femeia Leu si barbatul Balanta pare ca fac cuplul perfect, insa sunt puternic diferiti in ceea ce priveste perspectiva de viitor. Ea va fi atrasa de abilitatile sociale ale balantei si de farmecul lui si nu va vedea diferentele. Totul va fi minunat, pana cand barbatul balanta nu ii va acorda atentia pe care ea si-o doreste. Femeia leu se va conecta cu cineva care are aceleasi interese si hobby-uri.

Fecioara

Femeia din aceasta zodie este timida, cu bune maniere si foarte atenta la gesturile ei, iar barbatul opus este Varsator, o persoana cu o personalitate extravaganta si jucausa. Chiar daca la inceput femeia fecioara va fi usor confuza cu privire la lucrurile pe care le face varsatorul, ea va descoperi, in timp, tot ce au ei in comun. Interestul pentru conversatii inteligente si usurinta cu care rezolva problemele vor mentine relatia celor doi.