Venus in retrograd – ce inseamna asta pentru tine, in functie de zodia ta

Venus in retrograd – poate nu stii exact ce inseamna asta pentru tine. Uite despre ce e vorba, si la ce trebuie sa fii atenta ca sa faci fata cu brio acestei perioade.

Berbec

Inspira adanc si relaxeaza-te. Nu te lasa acaparata de stres, oricat de multe activitati ai avea de indeplinit. Pune-le in ordine si rezolva-le pe rand. Nu ai timp sa joci jocuri.

Taur

Toata lumea vrea ceva de la tine zilele astea. Nu incerca sa ii multumesti pe toti in acelasi timp si sa te dai tu peste cap. Ia totul incet si lasa-i sa astepte, dacae nevoie. Trebuie deasemenea sa folosesti toata aceasta atentie in avantajul tau, mai ales daca e vorba de viata amoroasa. Spune lucrurilor pe nume.

Gemeni

Esti destul de stresata, incerci sa jonglezi cu mai multe task-uri in acelasi timp, si s-ar putea ca nu toate sa-ti iasa. Daca ceva pare sa se destrame zilele astea, ia-o ca pe o sugestie ca poate ar fi mai bine sa renunti la acel lucru. Concentreaza-te mai multe pe persoanele cu care nu ai mai petrecut timp impreuna, timp important impreuna.

Rac

Totul pare sa-ti mearga de minune. E armonie atat in viata ta profesionala cat si in cea personala. Esti o persoana cu o imaginatie debordanta, iar acum creativitatea ta atinge cote si mai inalte. Uneori iti faci griji despre cum te-ar putea percepe cei din jur, si ai nesigurante si retineri cu privire la multe aspecte. O sa fie luna plina pe 11, si acest lucru o sa te faca irezistibila. Toata lumea te va considera extraordinara.

Leu

Iti place sa fii in centrul atentiei, si nimeni nu te invinovateste pentru asta. Incearca totusi sa lasi putin deoparte asta pentru o perioada. Poate ca e momentul perfect sa petreci putin timp cu persoana aceea care e mereu cu ochii pe tine. Pana la urma, mai bine decat sa fii in centrul atentiei, e sa fii centrul universului altei persoane.

Fecioara

Te concentrezi prea mult pe munca si uiti sa te mai si distrezi. Nu trebuie sa uiti sa traiesti prezentul. Luna plina o sa-ti aduca energia necesara pentru a renunta la cafea si a incepe lucruri importante. Organizeaza-te, puneti prioritatile in ordine si nu uita sa te si distrezi.

Balanta

Aceste zile te surprind extrem de indragostita. E tot la ce-ti sta gandul. Odata cu luna plina si aparitia lui Venus in retrograd, se alcatuieste reteta perfecta pentru niste zile pline de romantism. Foloseste aceste aspecte ca sa le arati celor pe care ii iubesti, ca ii apreciezi sincer. Nu trebuie sa cheltuiesti o gramada, doar petrece timp cu ei.

Scorpion

Esti putin nemultumita in ultima vreme. Ai probleme de concentrare si desi stii ca esti perfect capabila sa duci la bun sfarsit anumite lucruri, ajungi sa nu le faci chiar asa cum iti propui. Ar fi momentul sa iti iei o pauza, sa faci un pas inapoi si sa analizezi ce e de facut. Nu te teme sa ceri ajutorul cuiva si nu te teme sa indepartezi din viata ta lucrurile care nu-ti sunt folositoare in niciun fel.

Sagetator

Ai o atitudine pozitiva, plina de optimism. Cei din jurul tau vor fi atrasi de energia ta ca de un magnet. Fii atenta la ce spui in aceste zile, pentru ca ar putea sa afecteze in mod considerabil anumite persoane. Apropiatii tai se asteapta sa respecti promisiunile pe care le-ai facut, si ar putea sa-ti forteze mana, dar nu ar trebui sa le spui cum te simti cu adevarat.

Capricorn

Este recomandat sa incerci sa renunti sa privesti lucrurile intr-o maniera negativa. De ce sa nu te concentrezi pe lucrurile bune care se intampla in jurul tau? Pentru ca te pricepi de minune la managementul timpului, ti-ai organizat agenda incat ai destul timp liber in acest weekend. Ocupa-l prin a vedea vechi prieteni, cu care sa aduci un plus de distractie in viata ta.

Citeste si:

7 moduri in care sa iubesti cu adevarat femeia Capricorn

Varsator

Trebuie sa-ti tii telefonul aproape in aceasta perioada. Esti din ce in ce mai cautata si apreciata si trebuie sa te bucuri intens de aceste momente. Ai grija sa nu iei laudele sau aprecierile pe care o sa le primesti, intr-un mod prea serios sau mult mai intens decat este in realitate. Ai putea strica prietenii daca nu iti folosesti energia pozitiva in mod constructiv.

Pesti

Situatii tensionate peste situatii tensionate in aceasta perioada. Persoana aceea care este mereu agresiva cu tine intr-un mod pasiv, o sa continue sa iti forteze mana. Poate ca e timpul sa-i spui ce crezi cu adevarat despre acest lucru. Venus aduce si multa tensiune sexuala, asa ca poate e o idee buna sa faci tu primul pas si sa il/o abordezi.

Citeste si:

8 motive pentru care nativele Pesti sunt partenerele ideale

Foto: Imaxtree