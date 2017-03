Lucrurile pe care zodiile nu le tolereaza sub nicio forma

Asa cum stii sigur de ce esti in stare sa faci in anumite situatii, asa ar trebui sa stii si ce nu esti pregatita sa faci, sub nicio forma. Bineinteles ca putem vorbi aici de un lucru marunt, cum ar fi ca nu ti-ai vopsi niciodata parul, sau discutam despre decizii importante in viata, cum ar fi ca nu ai vrea sa ai niciodata copii.

Oricare din variante ar fi, astrele au o mare legatura cu acest subiect, asa ca uite care e acel lucru pe care nu-l tolerezi, in functie de zodia ta.

Berbec

Berbecii nu sunt persoane carora sa le placa sa multumeasca pe toata lumea. Ei iubesc insa sa petreaca timpul cu persoanele care stiu sa se distreze, asa ca atunci cand se organizeaza o iesire in weekend, fii singur ca un nativ Berbec o sa fie in mijlocul dezbaterii.

Nu este o persoana pretentioasa, si o sa se multumeasca cu ceea ce sunt de acord si ceilalti. Nu-i place sa stea singur acasa, asa ca o sa fie mereu in preajma oamenilor, chiar daca nu se afla la restaurantul lui favorit. Berbecii nu isi vor dezamagi niciodata prietenii, in materie de acceptare a activitatilor pe care acestia le sugereaza.

Taur

Taurii sunt persoane foarte incapatanate, asa ca atunci cand lucrurile nu merg asa cum isi doresc ei, nu renunta usor. Fie ca e vorba despre o relatie la care nu vor sa renunte, o cariera sau prietenii ei, nativul Taur nu va renunta sa lupte pentru ceva ce-si doreste cu ardoare.

Uneori, ar putea exagera cu aceasta incapatanare, dar dorinta de a obtine ce-si doreste ramane de admirat. Daca ai nevoie de o lectie de cum sa-ti sustii cu hotorare ideile, nativul Taur e cel care te poate medita.

Gemeni

Chiar daca stie cum sa vorbeasca mieros cu cineva, persoana nascuta in aceasta zodie stie si cum sa-si sustina ideile si sa argumenteze ca un adevarat profesionist. De asemenea, doar pentru ca nu este la curent cu un anumit subiect, asta nu inseamna ca va renunta la conversatie si se va da batuta.

Gemenii stiu cum sa faca o persoana sa le dea dreptate si sa castige un argument, dar ceea ce nu vor face niciodata e ca nu vor recunoaste ca au gresit. Prefera sa aleaga o cale mult mai anevoioasa, decat sa accepte ca au gresit si sa mearga mai departe.

Rac

Este semnul zodiacal care este conectat cel mai mult cu latura sa emotionala. Asta inseamna ca acesti nativi nu se tem sa planga, sa tipe sau sa se exteriorizeze fizic, atunci cand este vorba de ceva ce conteaza cu adevarat pentru ei.

Tinand cont de asta, nu o sa vezi niciodata un nativ Rac care sa trateze cu ignoranta pe cineva. Sa isi exprime emotiile este felul in care se conecteaza cel mai bine cu oamenii.

Leu

Leii au foarte multa incredere in ei si cred ca pot realiza cam orice isi propun. Atunci cand o nativa Leu e pusa in situatia in care sa aleaga intre a-si urma instinctual si a face ce e mai bine pentru cealalta persoana, va alege intotdeauna sa-si urmeze instinctul.

A nu se intelege ca nativul Leu este o persoana egoista, pentru ca nu este asa. El intelege perfect ca sa se sacrifice pe sine poate atrage o furtuna si mai mare decat atunci cand ar fi ales sa-si urmeze instinctul.

Fecioara

Ea a strabatut un drum lung pana sa se ajunga sa se iubeasca si sa fie multumita cu sine. Singurul lucru pe care nu-l vei auzi din gura ei este ceva care ar putea sa fie un atac la propria persoana.

Fecioarele cred ca cea mai buna alegere in viata e aceea de a fii bun si diplomat. In loc sa o critici pentru ce gandeste sau ce face, ar fi o idee mult mai buna sa-i urmezi exemplul si sa faci ce face si ea.

