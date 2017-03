Citeste horoscopul lunii martie 2017.

BERBEC

In martie, la capitolul cariera lucrurile arata bine, cel putin pana in a doua parte a lunii. Foloseste-ti timpul liber pentru a stabili obiective! Implicarea in activitati caritabile iti poate oferi sansa de a gasi dragostea. Deja casatorita sau intr-o relatie? Tensiunea defineste atmosfera din caminul vostru in cea mai mare parte a perioadei.

TAUR

Martie debuteaza cu Venus retrograd; o consecinta o reprezinta neincrederea in propria persoana. Independenta si pute-rea personala sunt la cote inalte, totusi iti lipseste simtul directiei. Conjunctura formata de Mercur si Uranus aduce bunuri financiare neasteptate, prin intermediul carierei sau al parintilor.

GEMENI

Cariera este un obiectiv major pana pe 20 martie; casa a X-a este stimulata puternic, in timp ce casa a IV-a (familie si casa) este goala. E o perioada excelenta pentru a incepe un nou proiect; succesul bate la usa. Dupa 13 ale lunii, viata amoroasa iti da de furca: atat tu, cat si partenerul trebuie sa lucrati mai mult pentru a atenua diferentele dintre voi.

RAC

Cariera e preocuparea principala in martie. Mai mult de jumatate dintre planete fie se afla in casa a X-a, fie trec pe aici; acest fapt sugereaza concentrare, cheia de baza a succesului. Starea de sanatate este rezonabila pana pe 20 martie, dupa care trebuie sa fii mai atenta la acest capitol; pauzele dese, masajele si mesele regulate te vor ajuta sa te mentii in forma.