Citeste horoscopul lunii februarie 2017.

BERBEC

Februarie se defineste prin doua evenimente: eclipsa de Luna si cea de Soare, care garanteaza schimbarea. Cea dintai apare in casa a V-a si afecteaza relatiile cu familia. Singurul lucru care te ajuta este rabdarea. Eclipsa de Soare are loc in casa a XII-a (spiritualitate); schimbarile la acest nivel sunt profunde si au implicatii pe termen lung.

TAUR

Casa carierei e foarte puternica in februarie, datorita numarului semnificativ de planete de aici. Profesia este in centrul atentiei, fara a neglija persoanele dragi. Munca ta va primi recunostinta pe care o merita din partea superiorilor. In plus, Mercur are grija de situatia financiara. Sanatatea este un subiect delicat in aceasta perioada.

GEMENI

Continua sa te concentrezi asupra carierei! Jumatatea superioara a horoscopului este mai influenta, iar casa a X-a (cariera) chiar mai puternica decat luna trecuta. Eclipsa de Soare din 26 are loc chiar aici, fapt ce sugereaza ca succesul va aparea cu intreruperi si dificultati. Eclipsa de Luna aduce schimbari de strategie la nivel financiar.

RAC

Puterea planetelor e situata in sectorul vestic al diagramei semnului tau; inteligenta sociala devine importanta, iar spiritul intreprinzator si punctele forte trec in plan secundar. Fii flexibila si foloseste-ti carisma pentru a-ti atinge obiectivele profesionale! Un al doilea centru de interes este sanatatea: este momentul sa te debarasezi de obiceiurile nesanatoase!