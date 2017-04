horoscopul lunii aprilie 2017

Citeste horoscopul lunii martie 2017.

BERBEC

Venus isi petrece cea mai mare parte a lunii aprilie in casa a XII-a (spiritualitate). Prin urmare, exista tendinta de a fi idealista cand vine vorba de iubire. Pe de alta parte, ai posibilitatea de a experimenta nuante de putini intalnite. Aceeasi planeta va elimina anumite blocaje existente la nivel financiar. In plus, intrarea Soarelui in casa banilor da startul unei perioade pline de oportunitati exceptionale la acest nivel. Implica-te mai mult in activitatile desfasurate de familie!

TAUR

Mercur in semnul tau aduce oportunitati financiare exceptionale si persoane influente care te sustin. Incepand de pe 9, acesta intra in miscare retrograda, deci fii precauta in decizii. Soarele intra in semnul tau pe 19: familia iti ofera sprijin neconditionat, iar la capitolul sanatate excelezi. Esti un adevarat star in aceasta perioada!

GEMENI

In aprilie, dragostea ramane complicata. Cele doua planete responsabile, Venus si Jupiter, sunt inca in miscare retrograda. Acorda timp si rabdare intregului proces! Pe de alta parte, este o perioada excelenta pentru prietenii si activitati de grup. Intrarea lui Marte in semnul tau pe 21 ale lunii determina un plus de energie.

RAC

Continua sa acorzi atentie sanatatii! Pe 20 martie ai intrat intr-una dintre cele mai vulnerabile perioade ale acestui an; solutia este sa te odihnesti mai mult, sa faci sport si sa adopti un regim alimentar adecvat. La nivel profesional vorbim de succes dar, implicit, si de standarde mai inalte. Prezenta Soarelui in Taur este de bun augur pentru situatia ta financiara.