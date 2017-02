Fiecare persoana isi exprima sentimentele intr-un mod diferit si, pe masura ce ne maturizam si continuam o relatie serioasa, felul in care o facem se poate schimba. Poate fi dificil sa afli ce gandeste iubitul tau cand vine vorba de relatia voastra, insa poti afla cum isi exprima un barbat sentimentele in functie de zodia lui.

Berbec

Pentru Berbec actiunile conteaza foarte mult, insa nici cuvintele nu sunt de prisos. Acestia vor sa iti arate cat de mult insemni pentru ei incluzandu-te si pe tine in toate planurile lor, fie ca este vorba de mersul la sala de fitness, intr-o calatorie sau pur si simplu la cumparaturi. Totodata, acestia iti soptesc ca te iubesc atunci cand te astepti mai putin. Cu o astfel de zodie nu este dificil sa iti dai seama ca te iubeste.

Taur

Daca un Taur te iubeste, inseamna ca ai depus cu adevarat efort in aceasta relatie, deoarece persoanele nascute cu aceasta zodie au nevoie de mai mult timp pentru a se indragosti si, mai ales, pentru a-si arata sentimentele. In cazul lor asta inseamna sa te respecte mai mult si sa te trateze intr-un mod exceptional. Pentru ei in dragoste nu exista loc pentru jocuri inutile, asadar vei fi mereu rasfatata.

Gemeni

Pentru Gemeni comunicarea este foarte importanta, asadar, daca partenerul tau iti pune mereu o multime de intrebari despre tine si pare intotdeauna fascinate cand vorbesti, atunci tu insemni foarte mult pentru el.

Rac

Racii se numara printre romanticii zodiacului, asadar nu au probleme in a-ti arata cat de mult insemni pentru ei. Iti spun cu sinceritate ca te iubesc si o demonstreaza prin gesturi de afectiune, mici surprise si o grija deosebita fata de tine.

Leu

Leul vrea sa fie mereu in centrul atentie si, datorita carismei, chiar reuseste sa o faca. Cu toate acestea, spune atat de des si aproape oricui “te iubesc”, incat este normal sa te intrebi daca simte cu adevarat asta si pentru tine sau este doar o expresie folosita in exces in vocabularul lui. Daca totusi vrea sa petreceti mereu mai mult timp impreuna doar voi doi si face mici gesturi romantice, atunci s-ar putea ca acesta sa fie cu adevarat indragostit.

Fecioara

Barbatii Fecioara nu-si vor exprima niciodata direct sentimentele, unde ar fi distractia? Acestia prefera sa iti ofere indicii pentru ca tu sa realizezi singura asta. Vor face o multime de lucruri romantice, dar si practice. De exemplu iti vor repara computerul sau iti vor lua unul nou, iti vor aduce cafeaua sau prajitura ta preferata.