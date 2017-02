Daca esti o cititoare fidela a zodiacului si in cazul in care crezi in astrologie, atunci stii ca (aproape) totul sta scris in stele! Sigur, stilul vestimentar tine de gusturile fiecarei persoane in parte, dar exista cateva semne astrale care au o aplecare mai mare spre estetica decat altele. Descopera daca semnul tau se numara printre cele mai stylish zodii!

Cele mai stylish zodii: Sagetator

Femeia Sagetator este foarte curioasa si foarte dornica de a invata lucruri noi, intotdeauna. Este o femeie foarte culta, asa ca educatia ei o indeamna sa faca cele mai bune alegeri vestimentare. Este chibzuita si este constienta ca o suma mare de bani cheltuita pe haine nu garanteaza o tinuta bine gandita si cu stil. Cel mai important pentru femeia Sagetator este ca tinuta ei sa comunice ceva despre ea.

Cele mai stylish zodii: Balanta

Femeia Balanta are un stil innascut, nu format. Desi unora li se poate parea un pic ciudat stilul Balantei, asta nu inseamna ca ea nu isi gandeste tinutele si ca nu sunt alcatuite cu mult bun gust. Balantei ii plac piesele vestimentare vintage sau cumparate din magazine obscure, pe care nu le cunoaste si nu le are toata lumea. Balanta este una dintre cele mai stylish zodii pentru ca ea vede moda ca pe un joc si are o pasiune pentru a-si construi cele mai nonconformiste tinute.

Cele mai stylish zodii: Leu

Se stie deja despre femeia Leu ca ea este vedeta zodiacului, asa ca nu avea cum sa nu fie inclusa in acest top! Leul isi alege hainele cu mare atentie, pentru ca, pentru el, imaginea conteaza foarte mult. Tinutele femeii Leu sunt intotdeauna clasice, cu un element statement, care sa le scoata in evidenta. Leului ii place sa straluceasca in lumina reflectoarelor, si trebuie intotdeauna sa fie in centrul atentiei, mai ales din punct de vedere al vestimentatiei.

Cele mai stylish zodii: Gemeni

Femeia Gemeni este o persoana creativa, care nu se ia niciodata prea tare in serios. Din acest motiv, ei ii reusesc cele mai neasteptate, dar si cele mai stylish, combinatii vestimentare. Pentru ca are o fire artistica si creativa, femeia Gemeni are si un bun gust greu de egalat. Gemenii nu trebuie sa se straduiasca niciodata prea mult, altfel vor da gres. Stilul femeii Gemeni este unul relaxat, effortles, iar atitudinea pozitiva pe care o are mereu o face sa fie si mai atractiva.

