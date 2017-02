Crezi ca zodia ta se numara printre cele mai sincere zodii? Consulta horoscopul nostru special si vezi daca asa este. Unele zodii au principii foarte puternice, care nu le permit sa minta in nici o situatie. Pe de alta parte, exista si zodii care, chiar daca ar vrea sa spuna un neadevar, ar fi tratate de mimica si gesturi, deci care nu se pricep absolut deloc la a minti.

Iata care sunt cele mai sincere zodii!

Scorpionul

Scorpionul este o persoana care nu poate sa minta din principiu. Pentru ca Scorpionul uraste oamenii nesinceri, inselatori, el nu ar putea fi niciodata in acest fel. Valorile in care crede Scorpionul nu il lasa sa minta sau sa fie nesincer vreodata, indiferent care ar fi situatia, indiferent daca ar fi vorba despre o minciuna mai mica sau una mai mare.

Varsatorul

Varsatorul poate va apela, de cateva ori in viata, la minciuni mici si inofensive, dar niciodata nu va minti atunci cand este vorba despre ceva cu adevarat important. Varsatorul pretuieste sinceritatea si isi doreste ca oamenii sa fie sinceri cu el. Asa ca el de ce nu ar fi, la randul lui, sincer cu cei care il inconjoara? Prefera adevarurile dure, decat minciunile dulci.

Capricornul

Capricornul este o persoana foarte cinstita. Nu ar alege sa minta constient in nici un fel de imprejurare. Capricornul stie ca, daca spune o minciuna, nu va dura mult timp pana cand adevarul va iesi la iveala, asa ca nu se oboseste sa isi complice viata cu neadevaruri. Pe de alta parte, Capricornul nici nu ar putea sa minta, daca si-ar dori lucrul acesta, pentru ca ii sta in fire sa fie cat mai deschis si, in consecinta, expresiile faciale l-ar trada daca ar incerca vreodata sa fie nesincer.

