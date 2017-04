Cele mai sarcastice zodii dintre toate

Sarcasmul este o trasatura care nu se potriveste tuturor, insa in doze mici este, deseori, necesar. Unele persoane pot duce acest tip de ironie la o extrema, unde nu mai este nici amuzant, nici istet. Chiar daca multi ar spune ca sarcasmul este o forma de aparare, pentru unele persoane, noi credem ca este o dovada a inteligentei cuiva, care reuseste sa destinda o atmosfera prin astfel de remarci.

Este adevarat ca in spatele sarcasmului unei persoane se poate afla intentia de a fi rautacios, deoarece acest tip de ironie poate rani usor sentimentele celor din jur. Insa, glumele pe baza de sarcasm sunt aproape intotdeauna amuzante.

Totusi, care sunt cele 5 zodii care nu se pot abtine de la sarcasm?

1. Gemeni

Femeia Gemeni are o istetime aparte si fiecare remarca de-a ei are un mesaj puternic. Are un simt fin al umorului si ii place sa-i amuze pe cei din jur cu sarcasmul ei. Spre exemplu, daca are un comentariu de facut cu privire la faptul ca te distrezi prea tare, iti va da de inteles acest lucru, cu mare nonsalanta.

Nu este, insa, genul care sa-si critice prietenii, ci din contra ii place sa spuna lucrurilor pe nume cu o doza de sarcasm.

2. Scorpion

Scorpionii adora sa se joace cu cei din jur si nu intr-un mod negativ. Ea vede lucrurile dintr-un unghi fun si, de aceea, considera ca sarcasmul ofera o oportunitate de a intari relatia de prietenie. De multe ori, ii place sa ia lucrurile serioase in gluma si o face pe cale vocala. Astfel ea isi exprima sentimentele cu privire la un anumit subiect si ii face si pe cei din jur sa se amuze.

Uneori, sarcasmul unui Scorpion te poate face sa realizezi ca te ingrijorezi prea mult, sau ca ai nevoie sa arati mai multe interes spre un anumit lucru.

3. Sagetator

Femeia Sagetator are tendinta de a fi mai taioasa prin comentariile ei sarcastice. Cu toate ca are un simt al umorului bine dezvoltat, poate face o impresie neplacuta prin comentariile sale. Situatii o vor surprinde pe femeia Sagetator avand un sarcasm acid, iar persoanele din jur se pot enerva usor.

Fiind genul caruia nu ii este teama sa spuna lucrurilor pe nume, ea va folosi sarcasmul in acest scop. Prietenii, insa, o cunosc si vor incerca sa nu o ia personal.

4. Capricorn

In general, Capricornul nu este foarte rabdator cu oamenii. Dar, isi va mentine bunele maniere si prin comentariile sale sarcastice ii va da de inteles persoanei in cauza parerea sa. De aceea, ea nu va critica o persoana, ci va incerca sa fie sincera prin sarcasm. Pentru ca vrea sa evite situatiile neplacute, femeia Capricorn isi va exprima gandurile si opiniile prin sarcasm.

5. Varsator

Femeia Varsator este foarte inteligenta, iar glumele ei sunt bine gandite. Totodata, ea este genul care nu se poate abtine de la a-si exprima orice fel de opinie cu privire la orice situatie evidenta. Daca unii ar considera ca sarcasmul nu este necesar, ei bine, ei ii face placere sa glumeasca intr-un mod sarcastic.

Text: Cristiana Frunza

Foto: PR