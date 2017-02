Exista cateva caracteristici generale pentru fiecare zodie. Personalitatea noastra poate fi definita mai mult sau mai putin de semnul zodiacal in care ne-am nascut. Sa incepem! Iata cele mai puternice zodii!

Cele mai puternice zodii: Berbec

Berbecii sunt cei mai puternici dintre toate zodiile. Cei nascuti in zodia Berbec,sunt oameni plini de energie si vitalitate, cu o personalitate aventuroasa. Sunt foarte pregatiti in a incepe noi experiente si nu au frica de ce se va intampla. Acest lucru reprezinta un atuupentru ei atat timp cat le ofera si sentimentul de siguranta de sine. De altfel, sunt foarte impulsivi si nu au retinere in ceea ce priveste exprimarea punctului de vedere.

Cele mai puternice zodii: Scorpion

Scorpionii sunt cunoscuti pentru personalitatea puternica pe care o au si prin diferentierea de majoritate. Sunt axati pe partea profesionala si in a-si atinge scopul propus. In aceeasi masura, nativii Scorpion tind sa critice si sa devina aroganti cu cei din jurul lor. In relatii, ei sunt cei care se implica cel mai mult si pun pasiune.

