Stelele ne pot influenta vietile, iar fericirea noastra poate sa depinda de miscarea planetelor. Fireste, aceste lucruri te afecteaza mai mult daca crezi cu tarie in ele! Cu toate acestea, nu strica sa stii daca semnul tau astral se numara printre cele mai nefericite zodii!

Cele mai nefericite zodii: Berbec

Berbecul este o zodie de foc, iar asta inseamna ca are o impulsivitate dusa la extrem. Berbecul este foarte temperamental, iar starea lui se schimba de la un minut la altul. Nu sta sa se gandeasca si sa analizeze foarte mult inainte sa ia o decizie, asa ca unele dintre consecintele faptelor lui sunt, deseori, neplacute. De aceea, Berbecul are foarte multe sanse, in viata de zi cu zi, sa fie nefericit. De ce? Pentru ca starea sau deciziile de moment il afecteaza pe termen lung, iar el nu isi da seama ca trebuie sa stea sa se gandeasca mai mult inainte sa actioneze.

Cele mai nefericite zodii: Varsator

Varsatorii sunt persoane dificile, nu incerca sa negi lucrul asta. Chiar daca nu iti dai seama, te lasi afectata de orice lucru mic, iar din cauza aceasta, iti rapesti singura dreptul la fericire. Varsatorii ajung sa fie una dintre cele mai nefericite zodii doar pentru ca lasa orice sa ii afecteze. De asemenea, atunci cand nu sunt pe aceeasi lungime de unda cu oamenii cu care isi petrec timpul, vor incerca sa ii schimbe. Trebuie sa realizezi ca vei fi mai fericita si mai relaxata daca vei accepta lucrurile exact asa cum sunt. Varsatorii vor sa schimbe tot ceea ce ii deranjeaza, dar nu realizeaza ca nu vor reusi niciodata, iar asta le aduce frustrare si nefericire in viata.

Cele mai nefericite zodii: Pesti

Lucrul care le aduce Pestilor nefericirea este tendinta lor de a analiza totul pana in cele mai mici detalii. Mintea lor nu se opreste niciodata din a analiza fiecare problema si fiecare lucru care se iveste, iar asta nu face decat sa ii faca pe nativii Pesti sa fie foarte stresati si deprimati. De asemenea, Pestii au tendinta de a exagera, asa ca vor vedea intotdeuna o problema acolo unde nu exista nimic de fapt. Stresul provocat de analizele atente si de exagerari ii face pe Pesti sa fie nefericiti, fara ca macar sa isi dea seama de ce. Iar adevarul este ca isi cultiva singuri nefericirea.

