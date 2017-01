Cele mai nefericite 10 cupluri din zodiac

Ei bine, trebuie sa stii ca astrologia are un rol important in compatibilitatea din cuplu si iti poate oferi detalii despre cele mai nefericite cupluri din zodiac, despre persoanele pe care ar trebui sa le eviti si cu care nu ai nicio sansa sa formezi un cuplu cu adevarat fericit.

Iata cele mai nefericite cupluri din zodiac:

1 Berbec & Taur

Berbecii sunt cunoscuti pentru dorinta de a-si impune mereu punctul de vedere iar Taurii pentru incapatanarea lor. Prin urmare, chiar de la prima cearta, sansele acestui cuplu scad considerabil. Nativii Taur vor sa stie mereu in ce stadiu se afla relatia lor, iar Berbecii se vor simti mereu stresati si deranjati de aceasta abordare.

2. Taur & Sagetator

Despre nativii Taur se stie ca le place sa se bucure, din cand in cand, de timpul relaxant petrecut acasa, fapt care este de neinteles pentru energicul Sagetator. Tot ce vrea acesta este sa se distreze, sa viziteze, sa se plimbe – orice, numai sa nu stea in casa. In plus, Sagetatorilor le place sa fie mereu in centrul actiunii si nu le plac deloc lucrurile serioase, cum ar fi o relatie de lunga durata.

3. Gemeni & Capricorn

Un cuplu destinat esecului! Vorbim de un semn zodiacal caruia ii place distractia, ii place sa fie inconjurat mereu de prieteni (Gemeni) si un alt semn zodiacal care se concentreaza pe cariera si isi planuieste in detaliu fiecare aspect al vietii lor (Capricorn). Gemenii se vor plictisi foarte repede in relatia cu un nativ Capricorn.

4. Rac & Varsator

Racul este un semn caruia ii place stabilitatea, ii place sa stea acasa inconjurat de cei dragi, iar Varsatorii sunt persoane independente, care spun ceea ce gandesc si fac numai ceea ce vor. Prin urmare, nativul Rac nu va fi deloc fericit atunci cand Varsatorul ii va face observatii sau va evidenta una dintre greseli – sigur va face aceste lucruri, este natura Varsatorului!

5. Leu & Scorpion

Probabil stii ca nativului Leu ii place sa fie laudat, sa i se faca mereu complimente si sa fie in centru atentiei. Nativii Scorpion nu ii vor alimenta aceste nevoie si, in plus, sunt si foarte gelosi.