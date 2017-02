In viata oricui exista putina drama, insa unele persoane exagereaza in aceasta privinta. Fie ca este vorba de o pata pe rochia preferata, de prezenta fostului iubit la petrecere sau pur si simplu exagerezi in orice moment, ai putea arata ca iti doresti sa fii mereu in centrul atentie. Descopera daca ai una dintre cele mai dramatice zodii.

Rac

Racului nu ii este teama sa isi cunoasca emotiile, indiferent ca este vorba de bucurii sau tristeti. Personalitatea acestei zodii este foarte placuta, insa poate deveni si o persoana competitiva. In momentul in care starea ei se schimba si devine foarte emotionala, ea poate exagera, comportamentul ei devenind enervant. Practic, o persoana Rac poate fi la fel ca o printesa capricioasa in anumite momente.

Leu

Leul este cea mai dramatica zodie, iar asta o stie toata lumea. Ii place sa fie in centrul atentiei si va face orice pentru ca oamenii sa o observe. Daca nu obtine ceea ce isi doreste, vei vedea o persoana aroganta si egoista, care se va enerva usor. Din fericire, aceste toane la fel de usor cum apar.

Scorpion

Scorpionul este o zodie pasionala, iar acest lucru nu este neaparat rau. Lucrurile se schimba insa atunci cand aceasta pasiune creeaza probleme. S-ar putea ca atunci cand nu ii place ceva sa se supere foarte usor si sa reactioneaze prea dramatic. Daca vei supara aceasta zodie, nu te mira daca nu va vorbi cu tine o perioada. Stim, este un gest infantil, insa asa functioneaza lucrurile atunci cand te afli in apropierea unui Scorpion.

Sagetator

Sagetatorii sunt persoane entuziaste, care se bucura din plin de viata, asadar rareori sunt asociate cu negativitate. Cu toate acestea, fiind un spirit liber, Sagetatorul are tendinta de a spune exact ceea ce gandeste, fara a tine cont de sentimentele celorlalti. Asadar, poate fi o persoana prietenoasa, insa daca prieteni Sagetator, stii ca s-ar putea sa reactioneze prea dur in anumite momente.

Varsator

Atitudinea Varsatorului este una atat de relaxata de obicei incat devine enervanta. Pare ca nu este interesata de nimic si, in momentele in care se enerveaza chiar te va ignora si va preface ca nu ii pasa. Desigur, asta este doar o aparenta, deoarece chiar si Varsatorul are puncte sensibile. Daca te confrunti cu o astfel de persoana, incearca sa o lasi sa spuna ce o deranjeaza, astfel s-ar putea sa pui la incercare o prietenie.

Foto: PR