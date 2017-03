Cele 4 zodii care pot deveni parteneri de lunga durata

Relatiile de lunga durata nu se construiesc peste noapte si sunt o resposabilitate zilnica. Acestea nu functioneaza decat in cazul in care ambii parteneri sunt suficient de maturi incat sa faca compromisuri.

Unii oameni aleg sa nu aiba o relatie serioasa din mai multe motive si prefera relatiile scurte sau flirturile ocazionale. In era dating-ului online acest lucru este din ce in ce mai intalnit. In zilele noastre pare ca nimeni nu isi mai doreste o relatie stabila. Dar poate relatiile de lunga durata nu sunt pe cale de disparitie.

Astrologia vine in ajutorul nostru. Unele semne zodicale sunt mai dispuse sa inceapa o relatie serioasa si sunt mai dispuse sa lucreze impreuna cu partenerul pentru a pune bazele unei fundatii puternice.

Iata 4 dintre zodiile care pot fi parteneri de lunga durata.

Taur

Persoanele nascute in zodia Taur sunt stabile. Atunci cand intra intr-o relatie, acestia devin loiali partenerei. Un nativ Taur iti va spune in mod direct ca isi doreste o relatie serioasa. Acestuia nu ii plac schimbarile bruste sau sentimentul de nesiguranta. Un nativ Taur va munci din greu intr-o relatie. Chiar daca urmaresc stabilitatea, acestia nu sunt plictisitori, ba din contra.

Persoanele nascute in zodia Taur sunt foarte senzuale si romantice. Nu le place sa stea acasa, ci vor sa iasa in oras cat mai des. Intotdeauna vor dori sa incerce ceva nou, de aceea nu te vei plictisi niciodata langa un Taur.

Rac

Racii sunt extrem de grijuli. Acestia se implica des in relatii serioase pentru ca stiu cum sa comunice intr-un mod deschis. Nu le este frica sa isi declare sentimentele si ii incurajeaza si pe parteneri sa le urmeze exemplul. Racii se ataseaza de oamenii de care le pasa, asa ca daca esti intr-o relatie cu un nativ Rac, acesta nu te va parasi atunci cand va fi mai greu.

Atunci cand se implica intr-o relatie serioasa, acestia vor face tot posibilul ca aceasta sa functioneze. Un nativ Rac stie cum sa rezolve orice problema de cuplu si se va asigura ca nevoile tale emotionale sunt indeplinite.

Fecioara

Fecioarele au nevoie de cineva de care sa depinda, iar atunci cand problemele apar, acestia par sa aiba intotdeauna o solutie pregatita. Intotdeauna vor discuta deschis cu partenera si vor face tot ce le sta in putinta ca lucrurile sa mearga cat mai bine.

Fecioarele lucreaza bine in echipa si stiu sa identifice din timp posibilele probleme. Cateodata vor avea discutii in contradictoriu cu persoana iubita, dar daca cei doi vor lucra impreuna, la final relatia lor va deveni si mai puternica.

Balanta

Balantele iubesc relatiile serioase. Acestea au foarte multa rabdare cu persoana iubita si apreciaza armonia mai mult ca orice.

Nu le este fica sa isi arate vulnerabilitatile, ceea ce le ajuta sa isi comunice bine nevoile si dorintele. Atunci cand o Balanta intra intr-o relatie serioasa, aceasta isi doreste atat de mult ca lucrurile sa functioneze incat se va implica total pentru a crea o relatie puternica. Se bucura de stabilitate si nu pleaca de langa persoana iubita atunci cand devine mai greu.

