Cei mai puternici lideri din zodiac

„Liderul” nu se refera doar la cel politic sau cel care conduce un proiect de grup la scoala. Un lider poate exista si in gasca ta de prieteni, fiind identificabil prin dorinta lui de implicare a tuturor in activitati de weekend, sau poate fi chiar partenerul tau, care te protejeaza si are grija de tine.

Iata care sunt cei mai puternici lideri ai zodiacului:

1. Berbec

Berbecii sunt persoane placute, cu care poti vorbi usor si deschis, chiar daca le-ai intalnit recent. Este mandra de faptul ca oamenii apeleaza la ea pentru a-si petrece timpul impreuna sau cand au nevoie de ajutor, ceea ce o face un lider foarte placut.

Atunci cand este intr-o pozitie de conducere, se intereseaza de ceea ce grupul are nevoie, in timp ce-si duce treaba la capat. Increderea in sine este una dintre calitatile care o recomanda pentru aceasta pozitie.

2. Taur

Taurul este un lider special, deoarece imbina perfect prietenia cu responsabilitatea de a fi la putere. Exista situatii in care simte ca trebuie sa preia conducerea, deoarece, in subconstientul ei, crede ca in acest fel isi protejeaza prietenii.

De asemenea, faptul ca are mereu capul pe umeri este o calitate demna de un lider. Nu lasa lucrurile nesemnificative sa o impiedice din a face alegeri bune, ceea ce este dificil atunci cand se confrunta cu situatii stresante. Se pricepe sa dea sfaturi, asa ca, daca vrei sa ii semeni mai mult, ii va face placere sa te invete niste lucruri care, cu siguranta iti vor folosi.

3. Leu

Leul este un lider innascut, asa ca, sa nu fi surprins daca va prelua rolul fara sa intrebe. Nu este vorba ca vrea sa para autoritara, insa crede ca nimeni nu poate face o treaba mai buna decat ea.

Femeia Leu este tipul de lider pe care il vrei atunci cand lucrurile se abat de la drumul lor. Fie ca treci printr-o perioada mai grea sau pur si simplu ai nevoie de sustinere, ea va fi langa tine.

4. Capricorn

Capricornul este un bun lider, deoarece este rabdatoare si se poate auto-controla. Atunci cand o persoana se bazeaza pe ea, sigur nu o va dezamagi. Este foarte des numita „prietena-mama” pentru ca are mereu grija de ceilalti.

Stie ca oamenii o privesc ca pe un model demn de urmat, si vrea sa fie motivul pentru care altii, la randul lor, devin lideri.

