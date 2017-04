Cea mai frumoasa trasatura a zodiei tale

Sunt nenumarate moduri in care ii apreciem pe cei din jur si ei pe noi. Cum ar fi sustinerea necontenita a prietenei cele mai bune, sau pasiunea cu care vorbim despre un anumit hobby. Toate acestea, impreuna cu o atitudine pozitiva si efortul de a empatiza, fac orice persoana sa fie frumoasa in ochii nostri.

Iata care sunt cele mai frumoase trasaturi ale tuturor zodiilor.

Berbec

Femeia Berbec este mereu in alerta, cand vine vorba de prietenii sai si stie mereu cand ceva nu e in regula. Aceasta are calitatea de a cunoaste o persoana foarte bine si de a-i oferi cele mai bune sfaturi. Este increzatoare in sine si foarte priceputa sa-si aline prietenii atunci cand acestia se afla in cele mai vunerabile momente.

Taur

Cea mai frumoasa trasatura a unui taur este abilitatea sa de a face pe oricine sa rada, chiar si in cele mai triste momente. Ea impartaseste emotiile cu cealalta persoana si empatizeaza cu succes. Totodata, femeia Taur are un simt fin al umorului si stie mereu cum sa ridice moralul unui prieten printr-o gluma potrivita.

Gemeni

Ce o face pe femeia Gemeni sa fie frumoasa este faptul ca ea ii face pe restul sa se simta frumosi. Are un simt al observatiei dezvoltat si calitatea de a complimenta si evidentia trasaturi positive ale celor din jur. Apreciaza dincolo de fizic si este mereu sincera cu lucrurile pe care le spune. Este inconjurata de oameni, mereu, datorita faptului ca ii face sa se simta speciali.

Rac

O fire sensibila, Racii accepta, deseori, foarte multe lucruri din partea celor apropiati. Cand ajung sa cunoasca o persoana, femeia rac o accepta atat cu calitati, cat si cu defecte. Ea este mereu alaturi de prietenii sai, prin bune si rele, si dezvolta un nivel de intelegere ridicat. Ce femeia rac intelege, si restul nu, este ca oamenii au nevoie de afectiune cand se afla in cele mai rele situatii.

Leu

Pe aceeasi linie cu Racii, Leii sunt mereu aproape de prietenii lor. Femeile din aceasta zodie sunt foarte loiale prietenilor si vor aprecia, pe deplin, toate prieteniile din jur. De multe ori, prietenia cu un Leu este una longeviva si se va mentine apropiata datorita interesului acordat de femeia Leu.

Fecioara

Femeile din aceasta zodie empatizeaza, intotdeauna, cu persoanele apropiate. Este cea mai frumoasa trasatura a ei, alaturi de sensibilitatea sa. Isi doreste ce-i mai bun pentru prietenii ei si acest lucru o va face uneori sa fie foarte ingrijorata. Cu toate ca nu exprima intotdeauna ce gandeste, este un adevarat prieten care se implica intr-o relatie, pe cat posibil.

Balanta

Balantele pot parea, uneori, nepasatoare, insa atunci cand este nevoie de ele, vor fi mereu acolo. Cea mai frumoasa trasatura a femeilor balanta este ca intotdeauna stiu de ce ai tu nevoie. Daca unul din prietenii sai trec printr-o perioada mai dificila, ea va gasi distractia perfecta pentru acesta. Ea va face lucruri mici pentru a-si arata aprecierea.

Scorpion

Femeia scorpion apreciaza intotdeauna adevarata personalitate a prietenilor sai. Ii este caracteristic sa ii faca pe cei din jur sa se simta comfortabili cu ea, pentru a fi ei insusi. Este sincer interesata de fiecare persoana in parte si ii incurajeaza mereu sa se deschida in fata ei. Odata ce acestia o fac, nu au niciun regret, femeia Scorpion apreciindu-le caracterul.

Sagetator

Cea mai frumoasa trasatura a acestei zodii este devotamentul de care da dovada. Indiferent de situatie, femeile Sagetator nu-si vor abandona niciodata prietenii. Cu toate ca nu pare atat de implicata in prietenie, nativa Sagetator mentine o loialitate aparte. Din momentul in care se ataseaza de o persoana, aceasta nu se va desprinde de ea niciodata.

Capricorn

Se stie ca cei in zodia Capricorn sunt foarte ordonati si responsabili. Sunt atat de responsabili, incat acestia vor observa cand ai nevoie de ceva si te vor ajuta fara sa ceri. Totodata, ei vor sa stii ca tu te poti baza oricand pe ei, asa ca asteapta-te la vizite neanuntate de la femeile Capricorn care vor doar sa verifice daca esti in regula.

Varsator

Femeia Varsator are ca trasatura unica abilitatea de a crea si intretine relatii de prietenie diferite si speciale. Ea apreciaza fiecare prieten intr-un mod individual si relatia cu fiecare este recognoscibila. Nu-si doreste relatii de prietenie la fel, si de aceea Varsatorii vor fi mereu inconjurati de toate tipurile de persoane.

Pesti

Pestii sunt foarte rabdatori si au ca trasatura definitorie calitatea de a-i asculta pe ceilalti. Este genul de persoana care se simte relaxata chiar si la o cina, unde doar cealalta persoana vorbeste, iar ea doar asculta. Ii place sa ofere sfaturi, de aceea femeia Pesti este cea mai recomandata atunci cand ai nevoie de cineva sa-ti asculte problemele si sa te ajute in a gasi o rezolvare.

