Sa te intalnesti cu o persoana noua poate fi destul de amuzant, dar si dificil. Exista o multime de situatii in care nu stii cum ar trebui sa reactionezi, momente stanjenitoare si multe altele. Desigur, pe masura ce va cunoasteti mai bine, acestea dispar si relatia este aproape perfecta. Spunem aproape perfecta pentru ca sigur va fi exista ceva care te va deranja. Descopera ce te enerveaza cel mai mult la iubitul tau, in functie de zodie.

Berbec

Te enerveaza cand oamenii nu depun suficienta energie cand vine vorba de intalniri si relatii. Asta poate indica pentru tine ca iubitul tau doar te place si nu este interesat de o relatie serioasa. Cel mai mult iti displace cand doar tu organizezi o intalnire. Esti constienta ca nu trebuie sa depui doar tu efort, in final, daca o persoana isi doreste sa fie langa tine, va face orice.

Taur

Cand vine vorba de dragoste si iubitul tau, tu vrei sa stii exact in ce punct al relatiei te afli. Va intalniti de cateva luni si, desi ti se pare normal sa o luati usor, ai vrea sa fie mai clar care este statutul vostru. Este o relatie serioasa? Daca da, de ce nu te-a prezentat inca apropiatilor? Astfel de intrebari nu te lasa sa te bucuri de momentele petrecute de el si, daca iti este teama ca l-ai putea speria cu o discutie serioasa, este mai bine sa fii singura decat alaturi de un iubit care nu este sigur ca vrea sa fie cu tine.

Gemeni

Pe tine te enerveaza cel mai mult sa primesti mesaje care pot fi interpretate. Iti spune ca ar vrea sa aveti un viitor impreuna, insa nu te invita la cina alaturi de prietenii sau familia lui. Daca exista mereu o diferenta intre ceea ce spune si felul in care actioneaza, este normal sa te enervezi. Practic, daca nu se implica in relatie, inseamna nu este complet sincer cu tine si cu ceea ce isi doreste de la o relatie.

Rac

Nativii Rac sunt enervati de situatiile incerte si, mai ales, de despartirile ciudate. Nu iti doresti ca iubitul tau sa dispara treptat din viata ta, ci ai vrea sa stii foarte clar daca este momentul sa mergeti pe drumuri separate. Toata lumea stie ca este mult mai greu sa treci peste o despartire cand cealalta persoana pur si simplu a disparut, fara sa discute acest lucru.

Leu

In cazul Leilor, lucrurile sunt mai complicate. Daca nu sunteti inca intr-o relatie sau pur si simplu nu ati oficializat acest lucru si preferati doar sa va distrati si sa petreceti unele seri impreuna, acest lucru te afecteaza. Tu iti doresti mai mult, sa fii singura persoana din viata lui. Daca el nu poate vedea cat de bine v-ati intelege intr-o relatie sau pur si simplu prefera aceasta situatie, este mai bine sa gasesti pe altcineva.

Fecioara

Ce te deranjeaza in general la prima intalnire este ca posibilul iubit are impresia ca te cunoaste foarte bine, uitandu-se doar pe profilul tau de Facebook. In mod evident, acest lucru este gresit, iar atunci cand cineva se comporta ca si cum stie totul despre tine, te enervezi cu usurinta. Ti-ai dori ca acesta sa nu te judece atat de usor dupa o simpla fotografie de profil.

Citeste si:

Lucrurile pe care zodiile nu le tolereaza sub nicio forma

Balanta

Detesti oamenii care afirma ca isi doresc iubire, insa in momentul in care lucrurile devin mai serioase si incerci sa afli mai multe despre ei, dispar pur si simplu din viata ta. Indata ce ii intrebi despre o experienta personala sau pur si simplu despre planurile de viitor, acestia se inchid si prefera sa nu vorbeasca despre subiectele care i-ar putea face vulnerabili.

Scorpion

Te enervezi cu usurinta cand iti dai seama ca cineva te minte, mai ales cand vine vorba de intalniri si relatii. Nu suporti sa descoperi ca tipul care pretindea ca este singur, are de fapt o iubita de cativa ani. Ai prefera ca acestia sa fie sinceri si sa decizi singura daca vrei sa te implici intr-o relatie cu o persoana care nu este de fapt disponibila complet.

Sagetator

Pentru un Sagetator cele mai enervante lucruri sunt reactiile in social media. Cum ar trebui sa interpretezi acel comentariu amuzant? Acest lucru este deranjant mai ales la primele intalniri, cand inca nu esti sigura ca il cunosti atat de bine, incat sa intelegi posibile subtilitati din mesaje.

Capricorn

Capricornii sunt persoane destul de sincere, asadar tie ti se pare normal sa vorbesti deschis si direct despre sentimentele tale. Te enerveaza cumplit cand oamenii se sperie de acest lucru, mai ales ca nu iti place sa te joci cand vine vorba de relatii. Pentru tine, cel mai bine este ca fiecare sa spuna direct ceea ce gandeste.

Varsator

Nici Varsatorilor nu le plac jocurile de la inceputul unei relatii. In viziunea ta, raspunsul la un mesaj ar trebui sa fie simplu, fara intelesuri ascunse in tot felul de emoji-uri. In plus, niciodata nu ai inteles de ce ar trebui sa astepti inainte sa ii raspunzi cuiva, mai ales ca esti aproape tot timpul cu telefonul in mana.

Citeste si:

Cele mai sincere zodii

Pesti

Pestii sunt persoane iubitoare, care isi doresc sa imparta si sa primeasca afectiune. Ti-ai dori ca iubitul tau sa te inteleaga si sa nu se sperie daca vrei sa il cunosti mai bine sau daca il surprinzi cu mici cadouri din cand in cand. Tie iti place sa ii ajuti mereu pe cei din jurul tau, asadar el nu ar trebui sa fie uimit daca faci o multime de gesturi dragute.

Foto: PR