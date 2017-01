Ce sa faci de Valentine’s Day, in functie de zodia ta

Iata ce sa faci de Valentine’s Day in functie de zodie!

BERBEC

Nativii Berbec adora lucrurile noi, asa ca surprinde-ti partenerul cu ceva ce n-ati mai facut impreuna pana acum. El va fi incantat, insa cea mai mare bucurie va fi a ta! Ce zici de o mini-vacanta intr-o tara unde nu ati ajuns pana acum? Sau, de ce nu, fa rezervari la o sala cu activitati interactive indoor! Cu siguranta, el nu o sa se astepte la asa ceva. Vei dovesi si ca esti o persoana spontana si creativa, dar, mai presus de orice, va veti si distra de minune impreuna!

TAUR

Nativii Taur sunt cuceriti de tot ce inseamna romantism. Ii poti lasa iubitului tau indicii despre cum ai vrea sa petreceti sau poti face tu o programare pentru amandoi la spa si sa incercati o terapie in doi. Cui nu-i place sa se rasfete o zi intreaga? Masaj, piscina, relaxare – ce poate fi placut? Daca amandoi aveti programe foarte incarcate, opteaza pentru o seara cu totul speciala petrecuta in doi: o baie cu multa spuma, lumanari parfumate si muzica in surdina.

GEMENI

Persoanele nascute in zodia Berbec pun mare pret pe amintiri. Ce zici daca ai strange acele imagini care sunt cu adevarat importante pentru relatia voastra, fotografii din vacantele petrecute in doi, poze de la prima petrecere organizata de voi si ai face un colaj? Veti reusi sa va reamintiti acele momente, iar seara va deveni mult mai speciala.

RAC

Racilor le place romantismul. Cea mai buna sugestie pentru Valentine’s Day ramane cea clasica: o cina la lumina lumanarilor, muzica in surdina, sampanie. Condimenteaza totul cu un desert de ciocolata si noapte pasionala!

LEU

Se stie ca nativii Leu adora sa fie in centrul atentiei. Asa ca, ar trebui sa iti lasi aprtenrul sa fie el cel care organizeaza totul pentru Valentine’s Day! Cum insa nu vrei sa ai parte de surprize neplacute, ofera-i cateva indicii cu privire la lucrurile care iti fac cu adevarat placere – de la cafeaua bauta in pat pana la restaurantul unde sa luati cina.

FECIOARA

Nativii din zodia Fecioara sunt cei mai cu picioarele pe pamant dintre toate semnele zodiacale. Asta poate insemna cadouri practice de Valentine’s Day, insa nu trebuie sa te limitezi la atat. Profita de aceasta zi romantica si pune in aplicare toate fanteziile sexuale pe care ti le doreai de mult sa le incerci!