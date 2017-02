Fiecare persoana reactioneaza intr-un mod diferit la discutiile cu cei din jur si, cateodata, comportamentul nostru este influentat si de zodiac. Descopera ce nu ar trebui sa spui niciodata unui Sagetator.

1. Sa isi asume mai multe responsabilitati

Sagetatorii isi iubesc libertatea, iar asta inseamna ca vor tine la distanta persoanele care incearca le impuna anumite lucruri. Totodata, ei nu accepta ca prietenii lor sa le dea sfaturi in privinta responsabilitatilor, dorind sa fie stapani pe deciziile lor. Acelasi lucru este valabil si in cazul angajamentelor in relatie. Daca se simt fortati sa faca un pas important, acestia s-ar putea sa prefere sa fie singuri.

Citeste si:

5 motive pentru care trebuie sa ai cel putin un prieten Sagetator

2. De ce nu cere ajutorul

Sagetatorul este, in general, o persoana independenta. Asta inseamna ca prefera sa rezolve singur o problema, evitand intotdeauna sa ceara ajutorul cuiva. Totodata, in unele cazuri, este vorba si de timiditate, Sagetatorul sperand ca prietenii apropiati sa stie cand are nevoie de ajutorul lor.

3. Calatoreste prea mult

Oricine stie ca Sagetatorul iubeste sa calatoreasca, asadar nu ar trebui sa te miri daca va alege sa te ignore dupa ce ii spui ca ar trebui sa petreaca mai mult timp acasa. Avand un spirit aventurier, acesta va alege intotdeauna sa isi petreaca timpul descoperind locuri si experiente noi.

4. Este prea optimist

Sagetatorul se numara printre cele mai optimiste zodii, fiind mereu cu zambetul pe buze, iar tu nu ar trebui sa ii reprosezi acest lucru. Noi toti ar trebui sa ne bucuram mai mult de lucrurile din jurul nostru si sa vedem aspectele pozitive, chiar si in momentele dificile, asadar incearca sa ii urmezi exemplul.

5. Este prea energic

Energia unui Sagetator imbunateste starea celor din jur de cele mai multe ori, asadar nu ar trebui sa te deranjeze acest lucru. Desigur, nativii Sagetator sunt mai nelinistiti si isi doresc sa faca o multime de lucruri, sa descopere lumea intreaga si sa afle cat mai multe informatii. Cu toate acestea, atitudinea lor ar putea sa ii motiveze si pe ceilalti sa fie mai activi.