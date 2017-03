Ce face o Fecioara sa fie cea mai afectuoasa zodie

Ei bine, inainte de a cunoaste o Fecioara, poti presupune multe lucruri, insa vei ramane surprins de cat de atenta e, mai ales in privinta partenerului de viata.

1. Sunt una dintre cele mai loiale zodii

Una din trasaturile de baza a unei Fecioare, loialitatea merge mana in mana cu increderea pentru aceasta zodie.

Din acest motiv, femeia Fecioara se confrunta cu multe dezamagiri si frustrari.

Odata aflata intr-o relatie, Fecioara da 100% si are un instinct puternic de aparare in ceea ce-i priveste pe cei dragi. La urma urmei, e firesc sa fie asa cand o persoana inseamna totul pentru tine.

Dar ce e si mai special la aceasta zodie, este dorinta de a nu dezamagi niciodata si de fi mereu pe placul celuilalt. In momentul in care o Fecioara investeste sentimente intr-o relatie, atunci acea persoana va fi mereu pe un loc principal in inima si viata ei.

2. Sunt dispuse sa faca cele mai mari eforturi

In dragoste, Fecioara nu mai vede altceva decat partenerul de viata si sentimentele acestuia. Atentia este acordata indispensabil lui/ei fara a astepta ceva in schimb.

Desigur, Fecioarele apreciaza recunostinta partenerului pe atat mult pe cat apreciaza relatia.

Insa, de cele mai multe ori, Fecioara va face orice este nevoie pentru a-si vedea partenerul fericit.

3. Sunt pregatite sa te asculte la nevoie

In general, femeia Fecioara este rezervata si prefera sa observe persoanele din jurul ei decat sa se afle in centrul atentiei.

O personalitate sensibila si romantica, aceasta zodie nu va fi niciodata o persoana vorbareata, ci din contra ii va face mai multa placere sa te asculte.

Fecioara gaseste fascinante persoanele care isi impartasesc dorintele, fricile, pasiunile cu ea.

Chiar si cand apare o cearta, femeia din aceasta zodie te va asculta cu rabdare inainte de a trage concluzii.

4. Au un simt al observatiei bine dezvoltat

Foarte ordonate, cu un simt estetic bine dezvoltat, Fecioarele observa fiecare detaliu si il apreciaza.

Asa ca daca te hotarasti sa-ti schimbi hairstyle-ul, Fecioara din viata ta va fi prima care sa observe.

Totodata, persoanele din aceasta zodie au un talent aparte de a observa starile prin care trec partenerii si stiu mereu cum sa abordeze orice situatie.

Stiu si cum sa te impace cand esti suparat sau cand ceva e gresit in viata ta.

5. Sunt una dintre cele mai perfectioniste zodii

Fecioarele sunt mereu in cautarea perfectiunii in ceea ce priveste cariera, relatii si dragoste.

Chiar si asa, ele nu incearca sa atinga ceva ireal sau sa aiba asteptari absurde din partea partenerului.

Acestea isi vor sustine mereu partenerul, il vor incuraja in toate aspectele vietii si ii vor oferi ajutorul de cate ori este nevoie.

Fecioarele vor deveni fanul tau si te vor privi cu admiratie la fiecare reusita a ta.

6. Onestitatea e foarte importanta

Daca pana acum ti-au placut jocurile, ei bine, Fecioarele nu au timp de asa ceva si sunt cele mai sincere persoane pe care le vei putea intalni.

Femeia Fecioara nu se va abtine de la a-ti spune verde in fata ce crede. Ea se mandreste cu aceasta calitate si o considera un atuu in ceea ce priveste toate relatiile ei.

Text: Cristiana Frunza

Foto: Instagram