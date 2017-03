Daca iti imaginai ca poti ghici personalitatea unei persoane imediat cum afli ce zodie este, s-ar putea sa te inseli si asta pentru ca trasaturile pot fi complet diferite. Cu toate acestea, iata ce ar trebui sa stii despre nativul Taur. Vei fi surprinsa sa afli ca unele caracteristici sunt complet diferite fata de ce credeai pana acum.

Te-ai obisnuit sa citesti ca Taurii sunt persoane ambitioase, insa dure, care nu se pot atasa si nu pot avea relatii serioase. Desi pare greu de crezut, lucrurile ar putea fi, de fapt, foarte diferite.

1. Te poti baza pe nativul Taur

Atunci cand vine vorba de pastrarea unei promisiuni, nu trebuie sa iti faci griji in privinta unui Taur, chiar si cand vine vorba de lucrurile marunte, care par lipsite de importanta. De exemplu, daca ti-a spus ca te va suna cand va ajunge acasa, o va face cu siguranta, iar daca va intarzia, va avea un motiv foarte bun.

In plus, acestia nu pastreaza in jurul lor decat persoane pentru care ar face orice efort, asadar poti fi sigura ca prietenia ta cu un Taur este sincera. Fereste-te sa minti o astfel de persoana, deoarece daca o vei face, poti fi sigura ca te va indeparta.

2. Taurii sunt persoane sensibile

Probabil nu ti se intampla foarte des ca prietenii sau, daca este cazul, iubitul, sa iti marturiseasca problemele, asadar poti crede cu usurinta ca Taurii sunt persoane dure, care pot trece peste orice. Desi este adevarat ca sunt puternici, nativii Taur sunt si foarte sensibili.

Acestia nu reactioneaza foarte bine cand sunt criticati, mai ales daca este vorba de aspectul fizic, insa probabil stiai asta daca ai prietene Taur. Ai grija la modul in care glumesti, deoarece doar cateva cuvinte pot rani foarte usor o astfel de persoana.

3. Apreciaza lucrurile speciale

In general, nativii Taur apreciaza lucrurile de calitate, chiar si luxul. Probabil ai observat deja atentia pe care o acorda detaliilor si modul in care alege mereu cele mai speciale obiecte, indiferent ca este vorba un obiect de decor sau o piesa vestimentara. Desi ai putea crede ca apreciaza doar lucrurile scumpe, te inseli. Taurul apreciaza orice cadou, mai ales daca este facut cu drag si cu atentie.

4. Este o persoana rationala

Rar vei intalni cazuri in care Taurul actioneaza pe moment, fara a se fi gandit in prealabil. Intotdeauna verifica care sunt cele mai bune optiuni cand vine vorba de o problema si prefera sa analizeze in detaliu fiecare situatie. Acesta are obiective realiste, pe care stie cand si cum le poate atinge, asa ca ar trebui sa fii atenta la modul in care actioneaza, deoarece iti poate fi si tie de ajutor.

5. Este loial si devotat

Daca esti intr-o relatie cu un Taur, atunci ar trebui sa stii deja cat de devotat iti este. Desi se implica cu greu intr-o relatie, atunci cand o face, nativul Taur se daruieste in totalitate. Uita de jocurile si tehnicile adolescentine care poate existau in relatiile anterioare. Alaturi de un Taur vei putea avea o relatie serioasa, daca amandoi va doriti acest lucru.

