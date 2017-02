In fiecare an exista o presiune asupra ta cand vine vorba de Valentine’s Day. Daca in cautarea tinutei perfecte ai uitat de iubitul tau, nu-ti face griji. Ti-am pregatit cateva idei pentru a-i gasi cadoul perfect de Ziua Indragostitilor, in functie de zodia lui.

Este bine sa cunosti trasaturile fiecarei zodii si, in functie de acestea, dar si in functie de hobby-urile iubitului tau sa gasesc cadoul perfect. Nu mai ai mult timp la dispozitie sa cauti prin toate magazinele cadoul ideal, asadar fii creativa!

Berbec

Berbecului ii plac provocarile si sporturile, asadar daca vrei sa il faci fericit, cumpara-i bilete la meciul echipei sale preferate. Gaseste cele mai bune locuri (chiar daca pentru tine nu conteaza acest lucru, aminteste-ti ca sunt pentru ele), pune-le intr-un plic sau o cutie in care adaugi si alte mici surprize si gata, ai un cadou perfect.

Taur

Taurului ii plac obiectele de calitate, mai ales cand vine vorba de haine. Probabil stii deja ce masura poarta, asadar mergi in magazinul lui preferat si cumpara-i o camasa eleganta. Acest cadou este unul util, asadar se va bucura de fiecare data cand o va purta si ii va aminti, desigur, de tine.

Gemeni

Nativului Gemeni ii place sa citeasca si sa afle lucruri noi. Ce-ar fi daca ai profita de pasiunea lui pentru calatorit si i-ai cumpara un ghid pentru orasul in care sta? Cu siguranta nu stie inca toate secretele strazilor sau toate cladirile istorice, asadar il poti transforma intr-un turist in propriul oras.

Rac

Daca iubitul tau este Rac, stii deja ca apreciaza tot ceea ce faci din dragoste. In acest caz, ai putea sa ii gateste mancarea lui preferata. Nu uita sa prepari si un desert si sa pregatesti o atmosfera romantica. Va aprecia cu siguranta efortul tau.

Leu

Cadoul perfect pentru Leu poate fi o calatorie la sfarsit de saptamana. Gaseste un loc in care sa mergeti, nu trebuie sa fie neaparat departe de casa si bucurati-va amandoi de o mini vacanta. Ai grija sa planuiesti cu grija activitatile, sa aveti parte de distractie dar si de relaxare la spa pentru a avea parte de weekend-ul perfect.

Fecioara

Fecioarele asa cum stii deja sunt persoane care isi doresc cadouri practice. Cu alte cuvinte, uita de nimicurile adorabile si romantice si investeste in produse pe care chiar le va folosi. De exemplu, daca stii ca ii place painea prajita sau sucul proaspat, cumpara-i un toaster sau un storcator pentru fructe.

Balanta

In mod surprinzator, barbatilor Balanta nu le place singuratatea. Daca nu locuiti impreuna, gandeste-te sa ii iei un animal. Nu trebuie neaparat sa ii cumperi unul, ci poti adopta, facand in felul acesta si o fapta buna.

Scorpion

Iubitul tau este foarte curios din fire? Pregateste-i o noua experienta ducandu-l la un spectacol. Fie ca este vorba de un stand-up sau de un concurs de tip trivia, el se va bucura sa participe la ceva nou. Desi nu va fi cea mai romantica atmosfera, va veti distra cu siguranta impreuna.

Sagetator

Sagetatorul iubeste aventura si libertatea, asa ca un roadtrip ar fi alegerea perfecta. Fa singura traseul si stabileste ce locuri veti vizita. Daca vremea va permite, puteti vizita si un parc natural, deoarece acestei zodii ii place sa petreaca timpul in natura.

Capricorn

Capricornul este in general o persoana competitiva, careia ii place mereu sa castige. In plus, ii place sa petreaca timpul alaturi de prieteni, asadar poti imbina aceste doua trasaturi si ii poti lua un joc. In prezent exista o multime de boardgames pe care le puteti incerca, asadar alege-l pe cel mai amuzant.

Varsator

Iubitului ii place sa ii ajute pe ceilalti si se implica mereu in tot felul de activitati. Fa-i o surpriza de Valentine’s Day si cumpara bilete pentru o strangere de fonduri. In felul acesta va veti simti bine impreuna, iar el va fi fericit deoarece va putea sa ajute alti oameni.

Pesti

Nativii Pesti adora concertele, asadar pentru el va fi foarte usor sa gasesti cadoul perfect. Afla daca vine in oras formatia lui preferata sau, de ce nu, afla in ce tara apropiata va concerta si cumpara bilete. Va aprecia cu siguranta gestul tau.

