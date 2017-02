7 lucruri fascinante despre zodiacul chinezesc si cum te afecteaza acesta

Zodiacul chinezesc ne fascineaza peste masura, pentru ca este extrem de diferit fata de zodiacul cu care suntem obisnuite. Acest zodiac este parte a culturii chineze si exista de mii de ani! Iata cateva lucruri fascinante despre zodiacul chinezesc si cum te afecteaza pe tine acestea:

1. Semnul tau se calculeaza in functia anului in care te-ai nascut

In zodiacul chinezesc exista tot 12 semne, insa acestea se calculeaza in functie de anul nasterii si isi iau denumirile de la animale, nu de la constelatii. Semnele sunt: sobolan, bou, tigru, iepure, dragon, sarpe, cal, oaie, maimuta, cocos, caine si mistret.

2. Cele 12 semne se repeta intr-un ciclu

Fiecare semn zodiacal din astrologia chineza se repeta o data la 12 ani. Deci, daca anul acesta, 2017, este anul Cocosului, iar persoanele care sunt nascute acum sunt in semnul Cocosului, acest lucru se va mai intampla de-abia in 2029, peste 12 ani. Anul Cocosului a mai fost in 2005, si tot asa.

Citeste si:

Cele mai nefericite 10 cupluri din zodiac

3. Fiecare semn are niste caracteristici specifice

De fapt, la fel ca in astrologia pe care o cunoastem noi, fiecare semn zodiacal din zodiacul chinez are anumite caracteristici. Aceste caracteristici se presupune ca i se potrivesc perfect persoanei care este nascuta sub acel semn.

4. Semnele zodiacale au si elemente potrivite

Fiecare an si deci fiecare semn are un anumit element (din cele 5 elemente ale naturii) care sa il insoteasca. Elementele, in astrologia chineza, sunt apa, lemn, pamant, foc si aur. Elementul anului acestuia este focul. Deci, anul 2017 este anul Cocosului de Foc.

5. Anul nou chinezesc nu incepe la 1 ianuarie

Anul nou chinezesc nu incepe la data cu care suntem obisnuiti, noi urmand calendarul gregorian. Anul nou chinezesc urmeaza calendarul lunar, deci incepe fie la sfarsitul lui ianuarie, fie la inceputul lui februarie. Acest lucru afecteaza si schimbarea semnelor zodiacale.

6. Yin si yang afecteaza si ele zodiacul chinezesc

Cum? Ei bine, anii pari sunt ani yin, iar anii impari sunt ani yang. Insa numerotarea anilor nu se bazeaza pe cifra anului in sine, ci pe ordinea zodiilor. De exemplu, anul Cocosului este un an yin, pentru ca cocosului ii revine cifra 10. Yin este asociat cu intunericul, cu negativitatea si cu luna. Yang este asociat cu lumina, pozitivitatea si cu soarele.

7. Anul semnului tau iti aduce ghinion, nu noroc

Te-ai fi asteptat sa fie invers, nu? Din pacate, daca te afli in anul care corespunde cu semnul tau, zodiacul chinezesc spune ca vei avea un an prost, cu ghinion. Spre exemplu, persoanele nascute sub semnul Cocosului, ar trebui sa fie precaute si din punct de vedere personal si din punct de vedere profesional anul acesta.

Foto: Instagram @gucci