Toti ne dorim sa lasam in urma o imagine cat mai buna a noastra. Atunci cand intalnim o noua persoana, fie ca este vorba de cercul de prieteni, locul de munca sau vreun curs pe care il practicam ca hobby, ne dorim sa fim placuti. Descopera daca esti printre cele 5 zodii care fac o buna prima impresie.

1. Taur

Taurul este o persoana hotarata, ambitioasa. La prima vedere, nativii Taur dau incredere celor din jur si tocmai de aceea se remarca imediat ca lideri. Acestia reusesc sa fie admirati fara a spune prea multe lucruri. Increderea pe care o au in sine ii ajuta sa se descurce in orice situatie, mai ales atunci cand intalnesc persoane importante in mediul de afaceri.

2. Rac

Racii sunt persoane mai introvertite, iar acest lucru poate fi atat o calitate, cat si un defect. Daca reusesc sa iasa din carapacea lor, acestia ii pot impresiona pe cei din jur, deoarece sunt foarte sinceri si binevoitori. In cazul in care nativii Rac nu se simt in largul lor, tacerea lor poate fi interpretata, insa de cele mai multe ori sunt placuti de toata lumea.

3. Fecioara

Fecioarele analizeaza intotdeauna orice, in special cand vine vorba de oameni noi. Practic, pentru ele nu conteaza foarte mult ce prima impresie lasa, insa reusesc de cele mai multe ori sa fie placute. Ele nu depun un efort special, insa se pare ca personalitatea lor poate face pe oricine sa se simta bine langa ele. Totodata, fiind o fire analitica, stiu cand este cel mai bun moment pentru fiecare actiune, mai ales cand este vorba de o noua afacere sau chiar relatie.

4. Sagetator

Sagetatorul este una dintre cele 5 zodii care fac o buna prima impresie. Acesta este intotdeauna prietenos si pare cu adevarat interesant de ceea ce spun oamenii din jurul lui. El stie sa asculte si poate empatiza cu usurinta, castigand rapid increderea persoanelor pe care abia le-a cunoscut.

5. Varsator

Varsatorii sunt si ei prietenosi si destul de glumeti. Datorita umorului ei reusesc cu usurinta sa se integreze in orice grup nou, asadar este aproape imposibil sa nu faca o buna prima impresie. Acestia se implica mereu in discutii si stiu cele mai importante informatii, fie ca este vorba de stiri, evenimente noi sau diferite alte activitati.

Foto: PR